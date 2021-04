Venemaa saadab USA suursaadiku riigist koju

Endise välisministri ja Euroopa Parlamendi liikme Sven Mikseri (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) sõnul on tegemist tavapärase vastusammuga hiljuti USA poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidega. USA sanktsioonidega piirati ettevõtete, eriti IT-firmade tegevust. "Diplomaatide väljasaatmine ei ole iseenesest haruldane," ütles Mikser. Tema sõnul on tihtipeale tegemist mingisuguse ebasobiva tegebusega, näiteks luurega. Ta lisas: "Mõnikord on ka poliitilised põhjused." Sotsiaaldemokraadi sõnul on peegeldavad suuremad väljasaatmised ikkagi ulatuslikumat pingeseisundit.

Ka teine endine välisminister, Urmas Reinsalu Isamaast ütles, et kümne USA diplomaadi väljasaatmine on pigem sümmeetriline samm. Ameerika tegi seda üldise ettekäändega "diplomaadile mittesobiv tegevus". Riigikogulase hinnangul on samm ajendatud küberrünnakutest ja valimistesse sekkumisest. "See tähendab, et pinged USA ja Venemaa vahel on kasvamas ja seda peame oma julgeoleuku huvides teraselt jälgima," ütles Reinsalu.