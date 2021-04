FOTOD JA VIDEO | NATO laevad tulid Eesti vetesse miine jahtima

Grupi komandör Jan Wijchers ütles, et iga-aastane operatsioon Open Spirit on ülioluline selleks, et vabaneda kõigist Läänemere maailmasõdade aegsetest ajaloolistest lõhkekehadest ning aidata vähendada ohte kalapüügile, laevateedele ja keskkonnale. "Lisaks edendab see koostööd Eesti mereväe ja kõigi teiste operatsioonil osalevate riikide vahel," ütles Wijchers.