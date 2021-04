Fischer: mai alguses võib oodata 200 uut nakatunut päevas

"Haiglasse minejate hulgas me näeme väga selget langustrendi. Praegu näeme ka seda, et kui vahepeal läks haiglasse ligi 80 patsienti päevas, siis nüüd on see arv kogu aeg langustrendis ja praegu läheneb 40-le," ütles Fischer ERR-ile.

Päevases suremuses Fischeri sõnul veel selget langustrendi näha ei ole, päevas sureb endiselt umbes 10 inimest. Samas ei ole suremuses näha ka tõusule viitavaid märke.

Üldjoontes on Fischeri sõnul läinud olukord paremaks. "Praegu on asjad läinud heas suunas. Esmaspäevase seisuga oli veel kerge kahtlus, kas see langustrend ei ole äkki pidurdunud, aga praegu ma vaatan, et on ikka edasi läinud allapoole," lausus Fischer.

Fischer prognoosis, et maikuu alguseks nakatub Eestis koroonasse umbes 200 inimest päevas ja sellel on loomulikult selge mõju ka haiglaravi vajadusele. Praegu on see number pigem poole tuhande kandis.