KAART | Reoveeuuring: veel on vara hõisata, viirus taandub teosammul

Olukord on võrreldav veebruari algusega, kui algas hoogsam levik. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul algas viirusekoguse kahanemine reovees märtsi teisest poolest ning nüüdseks on see märgatav kõigis Eesti piirkondades.