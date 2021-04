Ukraina president Zelenskõi kutsus Venemaad diplomaatilise dialoogi juurde naasma

„Minu töö algusest peale presidendiametis oleme me teinud kõik, mis võimalik, läbirääkimiste aktiviseerimiseks ja rahumeelse lahenduse otsimiseks. Me oleme alati valmis naasma sisulise diplomaatilise dialoogi juurde, kutsume Venemaad samale,” ütles Zelenskõi.

Vastuseks küsimusele, kas Ukraina on valmis end Venemaa võimaliku uue agressiooni eest kaitsma, ütles Zelenskõi: „On selge, et ukrainlased kaitsevad ennast, nagu me seda teeme alates 2014. aastast. Ei saa olla mingit alternatiivi meie suveräänsuse ja riikliku iseseisvuse säilitamisele, seda enam, et lahingutegevus toimub meie maal, mitte võõral territooriumil.”

Zelenskõi rõhutas, et praegu tuleb esmajärjekorras teha kõik, et mitte lasta Venemaa Ukraina-vastasel agressioonil laieneda.

„Aga praegu jäävad Vene väed meie piirile ja okupeeritud territooriumile. Seetõttu tuleb teha rohkem normaalse korra Euroopas ja ühiste väärtuste kaitseks. See ei ole ju sõda territooriumi kui sellise pärast. See on surve demokraatlikule korrale meie kontinendil, see on katse kaotada mõte piiride puutumatuse põhimõttelt Euroopas ja rahvaste õiguselt määrata iseseisvalt oma saatust. Selles kontekstis loodan ma väga Itaalia ja tema juhtide aktiivsele rollile Ukraina toetamisel,” lausus Zelenskõi.