WOW! Autolaen aprillis intressiga 6,9%. Ka FIE-le

AutoPay eesmärk on pakkuda väiksemat kuumakset, kui pakuvad teised autolaenu pakkujad. Hetkeseisuga kehtib pakkumine aprilli lõpuni taotluse teinud klientidele.

Pakkumise saamiseks läheb enamasti vaid mõni sekund, kuna taotlus on automaatne.

90 protsendil juhtudest ei ole pangakonto väljavõte nõutav ja pakkumine kuvatakse automaatselt ekraanile. Allkirjastamine on võimalik digitaalselt, et hoida kõigi osaliste tervist.