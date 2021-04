TÄISMAHUS | Mida soovitas teadusnõukoda sel nädalal valitsusele seoses piirangutega?

Nakatumine on 10. aprilli seisuga jätkuvalt langenud, kuid langustrend on mõnevõrra aeglustunud. Nakatumiskordaja R on 10.aprilli seisuga vahemikus 0,78–0,83 ning on viimastel päevadelveidi tõusnud. Nakatumise langus on perioodil 3.–9.aprill toimunud kõikides vanuserühmades. Samuti on langustrend omane kõikidele maakondadele, kuid jätkuvalt on kõrgeim nakkuse levik Harjumaal.Vähenema on hakanud nii haiglasse pöördujate kui ka patsientide arv, kuid koormus haiglatele jätkuvalt püsib. Umbes 50% COVID-19 patsientidest on COVID-palatites vähemalt 8 päeva. Suremus ei ole 11. aprilli seisuga veel langema hakanud.