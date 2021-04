Pole selge, kas Mailis Repsi omastamiskahtlustus jõuab enne valimisi kohtusse

Riigiprokuratuur teatas veebruari lõpus, et keskerakondlasele Mailis Repsile esitati kahtlustus omastamises. Kahtlustuse täpsemat sisu ei avaldatud, küll aga on teada, et Reps viis haridusministeeriumi kohvimasina koju, kasutas ministeeriumi autot perereisiks Horvaatiasse, esitas ministeeriumile 360-eurose arve perega Tartu hotellis ööbimise eest ning küsis ministeeriumilt ka 1500 eurot pere lennupiletite hüvitamiseks.