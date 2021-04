Tšiili on küll vaktsineerimises maailma üks edukamaid, aga nakatumine on ikkagi rekordtasemel

Lisaks sellele valitseb ka segadus selle üle, kuidas töötab vaktsiin, mida on valdav enamus tšiillastest saanud. Üle 93% manustatud doosidest on olnud Hiina Sinovaci toodetud vaktsiin CoronaVac.

See võib anda vihje, miks on nakatumine Tšiilis endiselt tõusuteel. Esimese vaktsiindoosi on saanud 7,4 miljonit inimest, mõlemad doosid on saanud aga vaid 4,3 miljonit inimest.