Soome ministri sõnul ollakse alustamas Venemaaga läbirääkimisi Sputnik V hankimiseks

„Meil on seni olnud põhimõte, et Soomes kasutatakse ainult EMA müügiloa saanud vaktsiine. Kui see endiselt paika peab, on Sputnik siia teretulnud, kui see on saanud EMA müügiloa. Ma loodaksin, et jäädakse selle juurde,” ütles Nohynek.