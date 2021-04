Kõik veel vaktsineerimist ootavad üle 70-aastased peaksid endast perearstile märku andma

Eestis on praeguseks kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud enam kui pooled. Lähinädalatel saabuvad vaktsiinikogused võimaldavad pakkuda vaktsineerimise võimalust kõigile üle 70-aastastele.

„Vaktsineerimine on ainus tõhus viis kaitsta end raske haigestumise eest. Meie eesmärk on pakkuda aprilli lõpuks vaktsineerimisvõimalust kõigile üle 70-aastastele ja kaitsta seeläbi enamikus maakondades vähemalt 70 protsenti üle 70-aastastest,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kõik vanemaealised, kes veel ei ole saanud kutset oma perearstilt või on varem vaktsineerimisest loobunud ja praeguseks ümber mõelnud, peaksid nüüd kindlasti endast oma perearstikeskusele märku andma. Samuti tuleks teada anda võimalikest takistustest vaktsineerima minekul, et saaksime koostöös perearstide ja omavalitsustega vajadusel abi pakkuda. Ühtlasi kutsun kõiki nooremaid inimesi üles aitama oma eakaid lähedasi vaktsineerima. Mida kiiremini suudame kaitsta COVID-19 haigusest kõige enam ohustatuid, seda kiiremini saame pakkuda vaktsineerimise võimalust kõigile soovijatele.“

Kõik üle 70-aastased inimesed on vaktsineerimise plaani järgi arvatud COVID-19 riskirühma, kuna neil on kõrge risk põdeda COVID-19 haigust väga raskelt ning haigestumise korral haiglaravi vajada.

„Perearstid on keskendunud riskirühmade vaktsineerimisele ja tegutsenud nii kiiresti, kui võimaldavad vaktsiinide kogused, mis on Eestisse saabunud,“ ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi. „Kuna järgnevatel nädalatel on perearstidel võimalik tellida rohkem vaktsiine, kutsume kõiki üle 70-aastaseid inimesi oma perearstikeskusega ühendust võtma, juhul kui neile ei ole veel vaktsineerimise võimalusest teada antud. Võib juhtuda, et inimeste kontaktandmed on muutunud ja sel juhul saame olla kindlad, et kõik üle 70-aastased inimesed, kes soovivad end COVID-19 vastu vaktsineerida, selleks ka võimaluse saavad.”