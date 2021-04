Politico: USA loobus sõjalaevade saatmisest Mustale merele, vältimaks eskalatsiooni

Väljaandega rääkinud Valge Maja ametniku sõnul "otsustati saatmisest hoiduda, et vältida asjatut olukorra eskaleerumist". Väidetavalt oli üheks põhjuseks "soovimatus tähtsal hetkel Moskvat provotseerida".

USA võimud olid varem Türgit teavitanud laevade lähetamise "esialgsetest plaanidest". Allika sõnul ei olnud see "Ameerika poole vaatevinklist" ebatavaline samm ega olnud mõeldud uue signaalina". Väljaandega rääkinud Ukraina endine ametnik märkis aga, et "mõned väljendasid Kiievis pettumust, et sõjalaevad lõpuks ikkagi Mustale merele ei jõudnud".