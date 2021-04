Kuidas noored saaksid osaleda filmi castingul?

#sisukasvaheaeg

#SISUKASVAHEAEG programmis on kaks noortesaadet, mis toimuvad live's T1 keskuse kinos CINAMON asuvas stuudios. Oi, kuidas me unistame kinost! Kes on õppinud näitlemist? Kes on mänginud filmis? Kuidas noored võiksid ka osaleda filmi castingul? Need teemad on neljapäevases saates ja muidugi saavad valmis eridisainiga ketsid ning toimub MacBook-i sülearvuti loos. Osale loosis, jägi programmi: delfi.ee/sisukasvaheaeg