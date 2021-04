Kaitseminister Kalle Laanet arutas Ühendkuningriigi kolleegiga Afganistanist lahkumist

„Eesti jaoks on oluline, et vägede lahkumine Afganistanist toimuks tihedas koostöös meie lähimate liitlastega ning arvestades kohapealset julgeolekuolukorda. Ühendkuningriik on üks meie olulisemaid liitlasi, kellega meie kaitseväelased on Afganistani keerulisemates piirkondades teeninud õlg-õla kõrval,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet pärast Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace´iga peetud kõnet.