Topu sadama juures päästeti merest kaks inimest

Politsei- ja Piirivalveameti merevalvekeskuse juht Aleksandr Lind ütles, et enne navigatsioonihooaja algust tuleb kriitilise pilguga üle vaadata oma paadi tehniline seisukord, samuti on oluline kanda paadiga sõites päästevarustust. „Kindlasti on kõige turvalisem, kui veekogule minnes on päästevarustus inimesel seljas, paadist ei pruugi seda õnnetuse korral piisavalt kiiresti kätte saada,“ rääkis Lind.