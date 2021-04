FOTOD JA VIDEOD | Vaata, kes olid läinud aasta kõige tublimad vabatahtlikud ja mille eest neid tunnustati

Aasta abipolitseinike rühm on politsei- ja piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga rühm, kelle teeninduspiirkond on Valga linn ja Valga maakond. Tunnustust väärib selle rühma panus koroona-patrullidesse nii riigipiiril kui avaliku korra tagamisel. Eelmise kevade eriolukorras aitasid nad piiripatrullis olles avastada ja kinni pidada ka salakaubavedajad. Aasta jooksul on nad jõudsalt kasvanud ja iseseisvamaks muutunud, mis on aidanud oluliselt tõsta patrullide arvu väljakutsete teenindamisel ja liiklusjärelevalve teostamisel. Rühmajuhi tõhusa värbamistöö tulemusena on organisatsiooniga liitunud 19 uut abipolitseinikku, kes valdavalt on alla 30-aastased noored.