GRAAFIKUD | Pooled Eesti täiskasvanud on liiga paksud, kuid enamus hindab oma tervist heaks

Tervise Arengu Instituut (TAI) viib iga kahe aasta järel läbi tervisekäitumise uuringut 16-64-aastaste elanike seas. 2020. aasta uuringu tulemustest selgub, et oma tervist hindas heaks või üsna heaks 57 protsenti Eesti inimestest, mis on seitsme protsendi võrra rohkem kui kaks aastat tagasi. Niisiis on inimeste enesehinnang, vähemalt oma füüsilise tervise suhtes, tõusnud.

Kehvem seis on aga vaimse tervisega.

Füüsilise tervise hea hinnanguga ei ole justkui kooskõlas inimeste liikumisharjumustega. Ülekaal on oluline riskitegur südame-veresoonkonna haiguste, diabeedi ja kasvajate tekkel. Need on ka ühed peamised tervisekaotuse ja surma põhjused Eestis