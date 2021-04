Laaneots Venemaa tegevusest Ukraina piiril: Putin on meeleheitel, psüühiliselt ära nihkunud

Kaitseminister Kalle Laanet (Reformierakond) ütles, et Eesti ei ole ohutaset tõstnud, küll aga jälgitakse väga tähelepanelikult näidikuid, mille põhjal ohutasemega seotud otsuseid tehakse. Laanet ütles, et muus mõttes ei ole kaitsejõudude aktiivsus praegu kõrgendatud: “Kaitsevägi teeb neid harjutusi, mida ta on planeerinud.” Näiteks toimuvad tänavu nii Kevadtorm kui ka Swift Response 21.