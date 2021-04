Balti välisministrid Ukrainas: Venemaa uue sõjalise rünnaku korral peavad tagajärjed olema valusad

Täna käisid Kiievis visiidil Eesti välisminister Eva-Maria Liimets, Läti välisminister Edgars Rinkēvičs ja Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis, et kinnitada Balti riikide solidaarsust Ukrainaga.

Liimets mainis ühisel pressikonverentsil tavapäraselt Eesti toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja IT-alase koostöö arendamist, sealhulgas kaitsetööstuse ja julgeoleku vallas. Kolm ministrit kinnitasid toetust Ukraina liitumisele EL-i ja NATO-ga. Ühtlasi meenutasid külalised Ukraina välisministrile Dmõtro Kulebale, et selleks tuleb jätkata ka korruptsioonivastaste reformidega. “Keskkond reformide tegemiseks on väga keeruline, Ukrainal tuleb neid teha lausa sõjaolukorras,” ütles Liimets. “Aga muud võimalust ei ole kui reformidega jätkata.”

Kuleba sõnul on kõik kolm Balti riiki näidanud, et on valmis Ukrainat lisaks sõnadele ka praktilise abiga toetama. Praegu ootab Ukraina baltlastelt teiste NATO ja EL-i liitlaste veenmist, et Venemaa vägede koondamised Ukraina piiri taha ei jääks tõhusa vastuseta. “Tähtis on, et Venemaa teaks, et sõjalistel avantüüridel on valusad tagajärjed,” ütles Kuleba.

Kuleba sõnul ootab riik läänelt alustuseks selget signaali, et Ukraina on läänemaailma osa ja seda ei jäeta üksi. “Kui Venemaa otsustab eskaleerida, tuleb kehtestada uued majandussanktsioonid,” lisas ta. “Anda Ukrainale piisavat abi, et saaksime oma kaitsevõimet parandada.” Ta lisas, et igal lääneriigil on oma mõjuhoovad ka kahepoolsetes suhetes Venemaaga. “Diplomaatiline tööriistakast on päris lai, selle kasutamine sõltub poliitilisest tahtest,” ütles Kuleba.

Rinkēvičs rõhutas, et antud juhul ei ole maailmal vajadust mõlemat poolt korrale kutsuda, kuna pingete eskaleerimisega tegeleb selgelt ainult Venemaa. Ta lisas, et kui asi peaks minema otsese sõjalise rünnakuni, peaks EL seekord vastama sanktsioonidega tervete Venemaa majandussektorite vastu. “Sellisel juhul ei oleks piisav, kui lihtsalt paar ohvitseri musta nimekirja pannakse ja arvatakse, et töö on sellega tehtud,” ütles Läti minister. “Meie peamine sõnum on, et Ukrainat ei jäeta üksi,” lubas ka Landsbergis.