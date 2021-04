Vabatahtlikud koos era- ja avaliku sektoriga panevad vaktsineerimise hõlbustamiseks õlad kokku: heasoovlikest inimestest üksi ei piisa

Märtsis kirjutasime vabatahtlikust algatusest, mille eesmärk on ulatada abikäsi eakatele ja teistelegi, kes Digiloo portaalis vaktsiiniaega broneerides juhendamist vajavad. Projekti raames pani selle eestvedaja Ivo Brent Õunapuu püsti broneerimekoos.ee veebilehe , mis toob kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Toona ütles ta, et kui riigil on raske, tuleb abikäsi ulatada. Nüüd on ideele õla alla pannud ka haigekassa, advokaadibüroo Sirel & Partnerid ning Telia. Viimase loodud kõnekeskuse abil vabatahtlikud vaktsiiniaja broneerijaid juhendavadki. Õunapuu räägib, millised arengud on projekti vedamisel vahepeal toimunud.