OTSEPILT | Siseturvalisuse vabatahtlikke tunnustatakse siseministeeriumi tseremoonial

Kandidaate siseturvalisuse vabatahtlike rühmade tunnustamiseks said esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid viies kategoorias: aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, aasta vabatahtlik merepäästeühing, aasta abipolitseinike rühm, aasta naabrivalve piirkond (esimest aastat uus kategooria!) ja aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja. Eestis on pea 500 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1000 abipolitseiniku ja veidi üle 2000 vabatahtliku päästja. Naabrivalvega on liitunud üle 10 000 majapidamise enam kui 500 erinevast paigast Eestis.