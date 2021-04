VIDEOD ja FOTOD | Viljandis põles päästekomando kõrval elumaja, mille katus hävis

Päästjate saabudes põles katusealuse korrusega puitmaja lahtise leegiga. Hoones olnud vanem mees oli õnneks ise majast välja saanud. Suitsuanduri häiret kustututöödeks majja sisenenud päästjad ei kuulnud ja esialgu jäi selgusetuks, tänu millele tulekahju avastati, et mees pääses. Põleng kustutati kell 9.27. Elumaja katus hävis, ruumid said veekahjustusi. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Viljandimaa operatiivkorrapidaja Holger Enok sõnas, et juhtum näitab ilmekalt kui oluline on tulekahju avastamise kiirus. „ Võid elada päästekomando kõrval, aga kui tulekahju liiga hilja avastatakse, on majal katus ikka läinud,“ ütles Enok. „Töökorras suitsuanduri olemasolu on siin määrava tähtsusega.“ Suitsuanduri töökorras olekut tuleb testnupu vajutamisega regulaarselt kontrollida. Üle kümne aasta vanused andurid tuleb välja vahetada, sest nende tööaeg on ammendunud.