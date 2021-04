Immunoprofülaktika ekspertkomisjon ei luba Jansseni vaktsiini käiku lasta enne vastavat Euroopa ravimiameti otsust

Teisipäeval jõudis Eestisse Johnson & Johnsoni tütarfirma Jansseni esimene vaktsiinisaadetis 2400 doosiga. Vaktsiinitootja on soovitanud vaktsiini kasutuselevõtuga Euroopas oodata, kuni EMA avaldab oma seisukoha vaktsiini edasiseks kasutamiseks.

EMA hinnangut on oodata tuleva nädala lõpus. Vaktsiinitootja Janssen pöördus kirjaga Euroopa Liidu riikide poole omapoolse soovitusega oodata vaktsiinide kasutuselevõtuga kuni EMA seisukohani.

„Ekspertkomisjoni liikmed pidasid üksmeelselt mõistlikuks oodata ära Euroopa Ravimiameti hinnang, mille alusel saavad liikmesriikide eksperdid kujundada oma seisukohad. Samuti peaks see aitama kaasa Euroopa Liidus vaktsiini kasutamise osas ühtsema lähenemise kujunemisele, nii et inimeste jaoks oleksid sõnumid ühtsemad ja selgemad,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni juht Maris Jesse.

Janssen on adenoviirusvektoril põhinev vaktsiin, mille toime saabub kaks nädalat pärast vaktsineerimist. Teistest erinevaks teeb Jansseni COVID-19 vaktsiini see, et seda manustatakse ühe annusena.