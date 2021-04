BLOGI | Kaja Kallas Vene vägedest Ukraina piiril: jälgime tegevust pingsalt

Peateemaks oli jätkuvalt pandeemiaolukord. Valitsuse liikmed nentisid, et olukord pole nii hull, kui mõned nädalad tagasi, ent haiglates on siiski üle 500 koroonapatsiendi. See tähendab, et järske piirangute leevendamisi ei tule kindlasti. Täpsemad otsused tehakse järgmise nädala teisipäeval. Nädala parim uudis on see, et algselt 4. kvartalis saabuma pidanud 150 tuhat doosi Pfizeri vaktsiini jõuavad Eestisse juba alanud kvartalis.

Peaminister Kallas avaldas muret olukorra pärast Venemaa-Ukraina piiril, kuhu on koondunud rohkem vähesti, kui seal pärast 2014. aasta kõige tulisemaid sündmusi olnud on. "Meie enda kaitsekorralduses otseselt midagi ei muutu, ent jälgime Venemaa tegevust pingsalt – millised on nende järgmised sammud ja kas peame ette valmistama edasisi käike ka oma kaitse tugevdamiseks. Ta lisas, et praegu akuutset vajadust ei ole.

Peaminister eitas, et koalitsioonipartnerite vahel on eestikeelse hariduse pärast tüli, ent nentis, et eestikeelsele koolile ülemineku plaani valmistab haridus- ja teadusminister juba ette. Kuigi Delfi küsimus oli suunatud vaid peaministrile, võttis sõna ka riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond): "Probleem on selles, et meil pole piisavalt ressurssi, et toetada üleminekut eestikeelsele haridusele."