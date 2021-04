Koroonaaja diskreetne võlu Pädaste Mõisas

Privaatsusest, mida Pädastes varemgi pakuti laitmatult, on nüüd saanud täielik omaetteolek. Vaid aeg-ajalt on kuulda kedagi koridoris liikumas. Või on kedagi kusagil vilksamisi näha. See omaette olemine on ülimalt nauditav privaatsuse ihalejatele. Võib-olla veidi rahutukstegev seltskonnalõvidele. Aga Pädaste ise on hea ja diskreetse kaaslase eest kõikidele oma külalistele. Kohe olemas, kui on vaja. Või ümbritseb lihtsalt tähelepanuga, mis ei ole märgatav, kuid on tunnetatav.