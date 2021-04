Türgi allikate sõnul tühistas USA sõjalaevade saatmise Mustale merele

Washington ja NATO on ärevil Vene vägede koondamise tõttu Ukraina piirile. Eelmisel nädalal teatas Türgi, et Washington saadab kaks sõjalaeva Mustale merele, mida Venemaa nimetas ebasõbralikuks provokatsiooniks, vahendab Reuters.

Ametnike sõnul teavitab USA Türgit sageli potentsiaalsest liikumisest Mustale merele. See ei tähenda aga tingimata, et laevad ka tegelikult Bosporuse väina läbivad, vaid pigem tagab, et kui seda otsustatakse teha, on olemas vajalik luba.

Venemaa, kes on hoiatanud Washingtoni, et viimane Krimmist ja Venemaa Musta mere rannikust eemale hoiaks, on teatanud, et vägede koondamine on kolmenädalane vägede lahinguvalmiduse kontroll vastuseks NATO ähvardavale käitumisele.