USA-lt on oodata Venemaa vastu uusi sanktsioone ja diplomaatide väljasaatmist

Üks põhjus, miks uute sanktsioonide kehtestamine on nii palju aega võtnud, on see, et Valge Maja ei olnud rahul valikutega, mida välisministeerium algselt pakkus, ja tahtis ulatuslikumaid sanktsioone, teatas üks plaanidega kursis olev USA ametnik CNN-ile.