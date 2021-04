ERISAADE | Eesti saadik Kiievis: suurt sõda Moskva praegu Ukraina vastu korraldada ei suuda, aga luuakse valikuvariante

„Venemaa juhtkond on aga selle vägede kuhjamisega loonud omale valikuvariante edasiseks. Variantide hulka kuulub nii võimalik valus rünnak Ukraina vastu. See võib olla väljatung Krimmist, et võtta enda kätte veekanalite peal olevad kaks tammi, et taastada veevarustus Krimmi. Hetkel Dnepri jõest tulev kanal ei vii Krimmi vett. Aga see võib olla ka täiesti teises suunas. Võib tekkida olukord, et kui see möll vaibub, siis on Venemaa mõnes teises piirkonnas tekitanud uue reaalsuse ja me oleme nö post factum olukorras,“ seletas saadik.