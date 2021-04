Biden: mingi aeg ega raha ei suuda Afganistani probleeme lahendada

See algpõhjus on juba ammu andnud teed teistele eesmärkidele ja Biden kuulutas eile, et mis iganes aeg ega raha ei suuda lahendada neid probleeme, mida kolm tema eelkäijat presidendiametis on püüdnud lahendada, vahendab CNN.

„Sõda Afganistanis ei olnud kunagi mõeldud mitme põlvkonna ettevõtmiseks,” ütles Biden Valge Maja Treaty Roomis, kus president George W. Bush 2001. aasta oktoobris sõja alustamisest teatas.

„Meid rünnati. Me läksime selgete eesmärkidega sõtta. Me saavutasime need eesmärgid,” jätkas Biden. „Bin Laden on surnud ja Al-Qaida Afganistanis purustatud ja on aeg see igavene sõda lõpetada.”

Tegemist oli otsustava hetkega presidendi jaoks, kes pole veel sadat päevagi ametis olnud. Biden on kaalunud seda otsust kuid ja on jõudnud otsusele, et sõda Afganistanis, milles on hukkunud umbes 2300 USA sõdurit ja mis on maksma läinud üle kahe triljoni dollari, ei sobi enam 2021. aasta välispoliitiliste probleemide hulka.

Bideni seatud tähtaeg on absoluutne. Ei ole võimalust selle edasilükkamiseks halveneva olukorra tõttu kohapeal. Pärast kaht aastakümmet sõda on ametnike sõnul selge, et veel rohkema aja ja raha kulutamine Afganistani probleemidele ei tööta, isegi kui kõrged sõjalised ja julgeolekualased nõuandjad on vägede täieliku väljatoomise eest hoiatanud.

„Me ei saa jätkata oma sõjalise kohaloleku Afganistanis pikendamise ja laiendamise tsüklit, lootes tekitada ideaalsed tingimused väljumiseks, oodates teistsugust tulemust,” ütles Biden. „Ma olen nüüd neljas Ameerika president, kes juhatab Ameerika vägede kohalolekut Afganistanis. Kaks vabariiklast, kaks demokraati. Ma ei anna seda vastutust üle viiendale.”

Biden ütles, et vägede väljatoomine algab 1. mail vastavalt kokkuleppele, mille president Donald Trumpi administratsioon Talibaniga sõlmis. Mõned USA sõjaväelased jäävad Ameerika diplomaate kaitsma.