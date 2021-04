Ühendused: kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on vajalik ja võimalik

“2035 on sisuliselt kompromiss tegelikult vajaliku ning poliitiliselt näiliselt võimaliku vahel. Kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on võimalik, kui võtta see eesmärgiks ning tugineda juba olemasolevatele uuringutele ja headele eeskujudele mujal maailmas. Näiteks on mõttekoda SEI-Tallinn analüüs leidnud, et 15 aastat varasem kliimaneutraalsus on võimalik, kui pingutada aktiivselt rohkem transpordisektoris. Mõttekoja Praxis analüüs on leidnud, et põlevkivisektori täielikul hääbumisel aastaks 2035 on neid põlevkivisektoris hõivatud inimesi, kes põlevkivijärgsel ja mitmekesisema majandusega maakonnas enam kerge vaevaga uut tööd ei leiaks märksa vähem kui enamasti aruteludes kõlab ehk kokku alla tuhande. Heaks eeskujuks ambitsioonika 2035 eesmärgiga on meile me enda põhjanaaber Soome,” räägib Vasser.