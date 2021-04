Riigikogu arutab kliimaneutraalsuse saavutamist 2035. aastaks

„Kliimaneutraalsusele majandusmudelile ei ole alternatiivi. Meil on üks planeet, kõik meie ressursid on siin, peame õppima nendega kestlikumalt ümber käima,“ ütles Alender. Ta toonitas, et kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja panna paika konkreetne tegevuskava - seda võiks teha laiapindselt: otsustajatest, teadlastest ja ettevõtjatest koosnevas Kliimakogus. Kindlasti tuleb uuendada kliimapoliitika põhialuseid ja energiamajanduse arengukava.