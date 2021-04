Indrek Saar NETS-ist: EKRE tekitas pseudoprobleemi

"Kui me täna vaatame tagantjärele pärast seda, kui sellest probleem tõusetus, ja vaatame lahendust, siis me saame ju aru, et tegemist oli tehniliselt tekitatud probleemiga," vahendab ERR Saare intervjuud "Esimeses stuudios". "Tekitas antud juhul EKRE ja tegi seda väga osavalt."

"Ja arvan, et see on tulevikuks õpikunäide sellest, kuidas tekitada sisuliselt pseudoprobleem ja selle asemel, et tegeleda probleemide lahendamisega, tegeletakse siis selle pseudoprobleemi lahendamisega, mis on tekitatud sealjuures teadlikult, minnes ajama udu väga paljudele inimestele, kellel ei ole objektiivselt võimalik sellesse teemasse süveneda, kes, arvestades ühiskondlikku konteksti, kus me täna oleme, on ühel või teisel põhjusel ebakindlas situatsioonis," lisas ta.

Saar ütles, et kompromissina saavutatud muudatused NETS-is on kosmeetilised.

Saare sõnul mõistab ta osasid inimesi, kes Tallinnas Toompeal ja Vabaduse väljakul NETS-i vastu protestimas on käinud. Tema hinnangul on inimesed protestimas olnud erinevatel põhjustel, kuid meeleavaldustel on olnud provotseerivaid eestvedajaid.

EKRE leidis koalitsiooniga üksmeele

Delfi kajastas täna, et kuigi veel mõne päeva eest ähvardas EKRE NETS-i osas obstruktsiooniga, on olukord nüüdseks muutunud. Martin Helme sõnutsi jõuti sõnastuseni, mis võtvat maha ohtlikud paragrahvid, mille vastu ka inimesed tänaval protestisid.

"Oleme vahetanud valitsusparteidega mõtteid, kuidas saavutada see, et pandeemia lahendamiseks vajalikud seadusemuudatused ei kujuneks tagaukseks, mille kaudu meie vabadusi ja õigusi ära viiakse. Arutelude käigus oleme jõudnud sõnastuseni, mis minu hinnangul võtab NETS-ist maha need ohtlikud paragrahvid, mille vastu ka inimesed tänaval protestisid," märkis Helme.