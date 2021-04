Eestisse saabunud Jansseni vaktsiinidoosid esialgu käiku ei lähe. Irja Lutsar: jääme ootama Euroopa ravimiameti otsust

Euroopa ravimiameti (EMA) riskihindamise komitee (PRAC) teatas täna, et väga harva esinevate trombotsütopeeniaga tromboosijuhtumite hindamine jätkub. Janssen ise on andnud soovituse säilitada juba saadud annuseid kuni PRACi soovitusteni.

Eesti sotsiaalministeerium lähtub immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitustest. Eksperdid arutasid viimaseid arenguid tänaõhtusel koosolekul.

Komisjoni liige Irja Lutsar ütles Delfile, et Jansseni vaktsiini osas otsustati, et neid hetkel pole mõistlik Eestis kasutusele võtta. Tuleb oodata, mis konkreetsed soovitused EMA ikkagi annab. Tema sõnutsi on otsust oodata järgmisel neljapäeval. "Ka Janssen ise ju palus vaktsiini enne Euroopa ravimiameti uurimist ja seisukohtade võtmist mitte kasutada. Järgime seda seisukohta."

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiamet (FDA) ning haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) soovitasid peatada Jansseni vaktsiini kasutuse põhjusel, et 6,8 miljonist vaktsineeritust oli kuuel 18-48 aastasel naisel tekkinud trombotsütopeeniaga tromboosi sündroom, mis tekkisid 6-13 päeva pärast vaktsineerimist.

Praegu on EMA jätkuvalt seisukohal, et vaktsiini kasu COVID-19 ennetamisel kaalub üles kõrvaltoimete riski. Lutsar loodab,et järgmisel nädalal tulevad EMA-lt väga selged juhised, et kõik liikmesriigid ei peaks ise valima, vaid saaks läheneda kasutamisele sarnaselt.

Komisjonis oli täna juttu ka kurikuulsast AstraZenacast. Lutsari sõnul leitakse, et sellega võiks jätkata nii nagu ka oli - tõhus ja talutav vaktsiin vanuses 60 pluss. "Ja kõik inimesed, kes esimese doosi saanud AstraZenecat, peaks ka teise saama just seda."

Jansseni sihtgrupiks voodihaiged

Sotsiaalministeeriumist öeldi eile Delfile, et aprillis on oodata veel ka teist Jansseni vaktsiini tarnet, esialgse teadmise kohaselt 6300 doosiga. Eesti ostab eellepingu kohaselt ühtekokku 300 000 kuuri antud vaktsiini.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber ütles, et kuna tegu on ühedoosilise vaktsiiniga, siis oleks kavas esimesi piiratuid koguseid kasutada nende vanemaealiste (üle 70-aastastele) inimeste vaktsineerimiseks, kes on kodused ning kellel ei ole võimalik perearstikeskusesse või haigla juures asuvasse vaktsineerimiskeskusesse minna. Samuti oleks ülikeeruline või välistatud nende sinna transportimine, jutt on näiteks voodihaigetest.