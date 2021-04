Kalbu hooldekodu viirusepuhang sai alguse vaktsineerimisest loobunud töötajast

Kokku on positiivse diagnoosi saanud 21 hooldekodu eakat klienti ja kaheksa töötajat, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

"Alguse sai see selle nädala alguses, kui terviseametile teadaolevalt viis töötajat on saanud positiivse testitulemuse. Seejärel juba kiiresti testiti ära ka kliendid ja saadi n-ö kolle kokku," rääkis terviseameti põhja regiooni juht Margit Kallas.

Hooldekodu pidava OÜ Balti Sotsiaalteenused juhatuse liige Rein Järvik kinnitas, et majja jõudis haigus vaktsineerimata töötaja kaudu. Seejuures on hooldekodu töötajatele vaktsineerimist pakutud, kuid 21 töötajast kaheksa otsustas võimalust mitte kasutada. Miks, Järvik kõigi puhul ei teagi.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ei välista, et tulevikus võib vaktsineerimine sellistes asutustes töötades muutuda kohustuslikuks.

Teistpidi paistab hooldekodu näitel, et vaktsineerimisest on olnud seal üksjagu kasu, sest haiglasse on sattunud vaid kaks inimest - üks töötaja ja üks klient.