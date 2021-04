ESIMENE PILGUHEIT | Guardtime näitab pilti volbriks valmivast Eesti vaktsiinipassist

Kas passiga on võimalik juba sel suvel Euroopasse reisima minna, on ebaselge. Eile toimunud europarlamendi komisjoni istungil tõdeti, et Euroopa nn rohelise digitõendi õigusraamistik saab jaanipäevaks paika, ent turismi eesmärgil reisimine sõltub ikkagi pandeemiaolukorrast üldisemalt. Reisimist hõlbustab tõend esialgu nende jaoks, kes reisivad näiteks töö tõttu.

Guardtime’i meditsiinijuht Ain Aaviksoo ütles, et firma on tegelenud vaktsiinipassi väljatöötamisega juba alates möödunud aasta maikuust. Algne idee passi loomise taga tulenes eeskätt meditsiinilistest põhjustest. Tõendiga saab tagada ravijärjepidevust. Näiteks on sellest kasu siis, kui inimene on saanud vaktsiini ühes riigis, ent teise süsti saamise ajaks viibib teises. Reisimist nimetab ta sekundaarseks kasuks.

Siiski jälgivad Eesti vaktsiinipassi väljatöötajad ka arenguid seoses EL rohelise digitõendiga, kuigi praegu pole veel selge, mida juuni lõpus valmiv õigusraamistik sisaldama hakkab. “Meil ei oleks vaktsiine, kui eraettevõtted ei oleks korraga mitut ora tules hoidnud ja teinud paralleelselt erinevaid asju,” kirjeldas Aaviksoo ettevalmistusi Euroopa süsteemiga ühildamisest. “Oleme valmis asju ümber tegema,” lisas ta. Tema sõnul on nad vastava lubaduse riigile ka andnud.

Juba praegu on lahendus võimalikult paindlikult välja töötatud. Arendajad loodavad, et suveks saab passi kasutada ka sellistes üldlevinud mobiilirakendustes, kuhu saab koondada erinevaid pileteid, pardakaarte ja muid pääsmeid-tõendeid. Tuntuimad neist on Apple Wallet ja Samsung Pass.

Vaktsiinipassi saaks teoreetiliselt kasutada ka riigi sees, et rahvarohked sündmused oleksid turvalisemad. Samas on õiguskantsler Ülle Madise hinnangul põhiseadusega vastuolus mistahes kord, kus eelistatakse vaktsineerituid või diskrimineeritakse mittevaktsineerituid.

Ain Aaviksoo rõhutab, et selle kohta avaldab ta arvamust tavakodanikuna, ent ka talle ei meeldi mõte teatris vaktsiinipassi ette näitamisest. “Vaktsineerimine on see, mis kaitseb ühiskonda,” leiab ta. “Asjatu tüli inimeste sikkude ja lammasteks jagamise nimel on rohkem, kui asi väärt on,” ütles Aaviksoo. Ta võrdles võimalikku konflikti praeguse nakkushaiguste seaduse muutmist ümbritseva pahameelega.

