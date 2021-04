Kas passiga on võimalik juba sel suvel Euroopasse reisima minna, on ebaselge. Eile toimunud europarlamendi komisjoni istungil tõdeti, et Euroopa nn rohelise digitõendi õigusraamistik saab jaanipäevaks paika, ent turismi eesmärgil reisimine sõltub ikkagi pandeemiaolukorrast üldisemalt. Reisimist hõlbustab tõend eeskätt nende jaoks, kes reisivad näiteks töö tõttu.

Guardtime’i meditsiinijuht Ain Aaviksoo ütles, et firma on tegelenud vaktsiinipassi väljatöötamisega juba alates möödunud aasta maikuust