Reformierakonna ja Keskerakonna sõlmitud koalitsioonilepingusse sai kirja: "Käivitame eestikeelse hariduse tegevuskava.” Paistab, et koalitsioonipartnerid on saanud erinevat moodi aru sellest, mida eestikeelse hariduse tegevuskava tähendab. Aab reageeris peaminister Kaja Kallase esinemisele samas väljaandes, kus valitsusjuht ütles, et sügisest tuleb hakata tegelema ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekuga. Jaak Aab ütles Delfile, et sellist punkti koalitsioonilepingus ei ole. “Tugevdame eesti keele õpet nii lasteaedades kui ka koolis,” selgitas Aab enda seisukohta.