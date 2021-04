Taani loobub täielikult AstraZeneca vaktsiini kasutamisest

Taani ravimiameti juht Tanja Erichsen ütles tänasel pressikonverentsil, et Taani ravimiamet ei ole eri meelt Euroopa ravimiametiga (EMA), mille sõnul kaalub AstraZeneca vaktsiini kasu kaitse näol koroonaviiruse vastu üles kõrvalmõjude riski.

Praegusel hetkel ei ole Erichseni sõnul alust selles kahelda.

„Kui me ei ütle täpselt sama, siis seetõttu, et meil on erinevad perspektiivid ametialaselt ja riiklikult,” lausus Erichsen. „See otsus, mis on tehtud, ei tähenda, et ravimiamet on eriarvamusel. Aga on põhjust vaadata lahknevusi individuaalsel tasemel. Ja on ravimiameti ülesanne seda hinnata.”

149 000 inimesele, kes on saanud Taanis AstraZeneca vaktsiini esimese süsti, pakutakse hiljem teist vaktsiini, kinnitas Taani ravimiamet.

Erichseni sõnul on AstraZeneca vaktsiini uuritud lähemalt Euroopa kõrvalmõjude komitees.

„Viidi läbi kõigi liikmesriikide kõigi juhtumite täielik läbivaatus. Kaasatud olid ka Taani juhtumid. Arvesse võeti sugu, iga, riskitegurid, diagnoosid, kõrvalmõjude tagajärjed ja patsientide kliiniline seisund. Uurimine sisaldas ka asjakohase kirjanduse läbivaatamist,” ütles Erichsen.

EMA on teatanud, et seoses AstraZeneca vaktsiiniga ei ole kindlaks tehtud mingeid riskigruppe.

Erichseni sõnul ei ole seega eriline riskigrupp alla 60-aastased naised.

„Meil ei ole selle kohta andmeid. See on ka see, mida me kirjutame selles ülevaates, mille me oleme saatnud üle riigi arstidele,” ütles Erichsen. „Me tahame vältida arusaamatusi selle grupi ümber.”

Taani terviseameti direktor Søren Brostrøm ütles pressiteates, et Taani ja Norra registriuuringud on näidanud kõrvalmõjude liigset sagedust, eriti veretrombe ajuveenides pärast AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimist.

„Üldiselt peame me ütlema, et tulemused näitavad, et AstraZeneca vaktsiini juures on tegemist tõelise ja tõsise kõrvalmõju signaaliga. Üldiste kaalutluste põhjal oleme me seetõttu otsustanud jätkata kõigi sihtgruppide vaktsineerimist ilma selle vaktsiinita,” teatas Brostrøm.