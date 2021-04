FOTOD | Toompea meeleavaldusel on võrreldes nädalavahetusega vähe inimesi

"Nakkushaiguse epideemilise leviku ajal ei ole võimalik, et terviseamet menetleks kõiki väärtegusid ise. Senise töökorralduse kohaselt kogub politsei- ja piirivalveamet riikliku järelevalve raames andmed rikkumise kohta ning annab need terviseametile edasi väärteomenetluse alustamise otsustamiseks ja menetlemiseks. See on töömahukas ja ei ole tõhus. PPA peab saama kohapeal lahendada lihtsamaid juhtumeid (eelkõige kiirmenetluses) ning määrata rikkujatele karistusi," selgitati eelnõu mõtet seletuskirjas.