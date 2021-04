Putin teatas, et sai ka teise doosi koroonavaktsiini

„Ma tahan teid informeerida, et just äsja, enne seda, kui tulin sellesse saali, tehti ka mulle teine pookimine ja ma olen kindel, et kõik läheb hästi,” ütles Putin Venemaa Geograafiaühingu hoolekogu videoistungil, vahendab Interfax.

„Ja soovin ka teile sama. Lähtun sellest, et ka teie, näidates üles hoolimist enda ja oma lähedaste vastu, teete sama ja järgite minu eeskuju,” pöördus Putin osalenute poole.

Putin väljendas ka lootust, et pandeemia taandub varsti muu hulgas tänu riigis aktiivselt toimuvale vaktsineerimisele.

Esimese süsti sai Putin 23. märtsil. Millist vaktsiini talle süstiti, ei ole avaldatud. Putin on ainult kinnitanud, et see on üks Vene vaktsiinidest.

Putin ütles märtsi lõpus intervjuus saatele „Moskva. Kreml. Putin”, et kõik kolm registreeritud Vene vaktsiini on oma kvaliteedilt umbes ühesugused. Putin ütles ka, et pärast esimest süsti mingeid erilisi kõrvalmõjusid tal ei olnud.