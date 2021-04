VAATA OTSE | Videoseminar annab ideid, kuidas kujundada oma aeda

Aiandus on olnud eestlastele omane läbi aegade, alustades vajaduspõhisest tarbeaiandusest ja jõudes tänapäevase iluaianduseni. Iga aed on oma nägu, olles kohandatud pererahva vajaduste põhjal. Kauneid, samas funktsionaalseid koduaedu leiame Eestis aina rohkem.

Uudse lähenemisena on Popseed avanud veebikeskkonna, kus tegeletakse virtuaalse aiakujundamisega. Võib tekkida küsimus, kas see on aianduses võimalik. Marilen Mentaal selgitab, kuidas planeerida esteetilist, funktsionaalset ja ökonoomilist aeda, ning Maria Palusalu süveneb inglise stiilis kauni peenra loomise protsessi. Arutelus Popseedi haljastaja Mariliis Sirgega jõutakse selgusele, kas virtuaalaiandus on reaalsus või utoopia. Seminari juhib Eesti Maaülikoolist Leila Mainla.