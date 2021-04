Soome pakkus Bideni ja Putini võimalikuks kohtumiseks oma "alati häid diplomaatilisi teenuseid"

Soome presidendi kantseleist teatati ajalehele Iltalehti, et „Soome on alati pakkunud oma häid diplomaatilisi teenuseid”.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles juba veebruaris rahvusvahelisele meediale, et Soome on valmis võimalikku tippkohtumist võõrustama. Siis ei olnud mingist konkreetsest plaanist küll veel juttu.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles täna pressikonverentsil Moskvas, et veel on vara konkreetsest ajast või kohast rääkida, sest see on USA poole uus ettepanek, millega alles tutvutakse, vahendab Interfax.