Riigikogu infotunnis küsiti "politseiriigi" kohta, Kaja Kallas politseinike käitumises probleemi ei täheldanud

EKRE saadik Kalle Grünthal küsis, kas tegemist pole politseiriigiga, kui Kaja Kallas ei tea, miks on politsei erinevaid tööülesandeid täitnud. Peaminister Kaja Kallas selgitas, et näiteks politseinike nimesiltide asendamine numbritega pole tema otsustada. "Politseinike nimesiltide eemaldamine pole poliitiline otsus," ütles ta.

Martin Helme võrdles Eesti politseiameti reageerimist Toompea protestidele olukorraga Valgevenes. “Kas teil piinlik ei ole? Inimesed sõidavad hommikul trammis tihedamalt kui Vabaduse väljakul?” küsis Helme. Ta nõudis politseiametnike viivitamatut vabastamist, kes meeleavalduste ajal korda hoidsid.

Kaja Kallas nentis, et ärevus on kestnud kogu koroonaviiruse perioodi. Ta lisas, et meelelahutus on praegu kinni, mis tõstab ka pingeid. “Valitsuse soov pole hoida piiranguid peal ühtegi päeva kauem, kui on vaja nakkuse tõkestamiseks,” ütles ta.

Kalle Grünthal kõneles: “Lugupeetud peaminister, te olete naine, olete lapse ema. Mis pilguga te vaatasite neid hetki, kui tšellot mängiv naisterahvas, kelle kõrval on laps, kelle ümber on hambuni relvastatud mehed, kelle laps nutab… Või kui lapsevankrit lükkav ema, kelle kõrval on hüsteerias laps, mis tundega vaatasite seda, kus minu hinnangul ilmselgelt oli reageeritud üle ja kannatajateks olid lapsed? Kas Teie süda kuidagimööda liigutas see ka või kas Teil tekkis soov võtta telefon ja sekkuda protsessi?”

Kallas teatas: “Kuivõrd meil on käimas riigieelarve strateegia arutelud, samal ajal on koroonakriis tipus ja haiglad on üle rahvastatud, siis ma ei jälgi meeleavaldusi, et mis seal toimub. Kõik need kirjeldused võivad vastata tõele, aga teades Teie enda käitumist, siis ma kaldun arvama, et Te päris tõde alati ei esita."