Yle: Soome uute reeglite järgi suletakse joogikohad kell 18, söögikohad kell 19 ja alkoholi müük neis lõpeb kell 17

Uute piirangute põhimõte on sama kui seni, joogikohtadel on karmimad piirangud kui söögikohtadel, vahendab Yle Uutiset.

Ylele on öeldud, et söögi- ja joogikohtade sulgemine on olnud üks kesksemaid meetmeid, millega on nakatumiste arv langema saadud, nii et avamisega alustatakse väga ettevaatlikult.