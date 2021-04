VIDEO JA BLOGI | Tanel Kiik: plaan on teha kaks vaktsineerimise juhtrühma

Kiik kinnitas, et praegu ollakse veel sellises graafikus, et kehtib plaan pakkuda vaktsineerimise võimalust vähemalt ühe doosiga kõigile soovijatele mai ja juuni jooksul. Tema sõnul on eesmärk jõuda aprilli lõpuks vanuserühmas 70-aastased ja vanemad vaktsineerituse hõlmatuses 70 protsendini. Praegu on hõlmatus selles vanuserühmas 50 protsenti. Pikem eesmärk on Kiige sõnul endiselt see, et sügiseks oleks 70 protsenti ühiskonnast kaitsepoogitud.

Siiski nentis Kiik, et muutused erinavate vaktsiinitootjate tarnegraafikutes ja vastuolulised uudised seoses vaktsiinide kasutuslubadega - näiteks soovitus manustada AstraZeneca vaktsiini vaid 60-aastastele ja vanematele või eile saabunud teade, et USA-s on peatatud Johnson & Johnson vakstiiniga süstimine - võivad vaktsineerimise graafikut muuta.

Positiivsena tõi Kiik välja, et Pfizer/BioNTech on oma tarneid varem lubatud kogustega võrreldes suurendanud. Lisaks sellele on peagi oodata ka uute vaktsiinide nagu Curevac ja Novavax kasutusluba. Curevac on praegu Euroopa ravimiametis (EMA) hindamisel, Novavax ootab veel müügiluba ega pole seni jõudnud EMA hindamisfaasi.

Delfi küsimuse peale, miks ootab kappides ligi 70 000 kasuatmata vaktsiinidoosi ja millal need ära kasutatakse, vastas Kiik, et oluline on hoida teatud hulk vaktsiini ka teisteks doosideks. Ta kinnitas, et jätkatakse tempos, et nädalas tehakse 30 000 kuni 40 000 vaktsineerimist ja lisaks peab sama palju vaktsiini jääma ka teiste dooside katteks.

Ohtlik LAV tüvi

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma rääkis, et nakatumiskordaja R on 0,83 ja nakatumine 100 000 elaniku kohta 693. Sestap on Härma sõnul oodata, et järgmisel nädalal on ööpäevased nakatumisnäidud langenud 500 peale, aprilli lõpus ja mai alguses aga 200 kanti.

Lisaks on Härma kinnitusel langenud ka haiglaravi koormus, kuid see on endiselt kõrge, eriti intensiivravis. Langusest hoolimata oleme siiski n-ö punases ohutasemes, rõhutas Härma.