Koroonaviirusega nakatumise näitajate poolest on Euroopa tippu tõusnud Rootsi

Andmed on pärit veebilehelt Ourworldindata.org, mis omakorda kogub statistikat USA Johns Hopkinsi ülikoolilt, vahendab Aftonbladet.

Samal ajal on Rootsis koroonapatsiente intensiivravil rohkem kui teise laine tipphetkel.

Kui Euroopa riigid eelmise nädala andmete järgi nakatunute arvu kohta rahvaarvu suhtes ritta seada, on Rootsi tipus 625 juhtumiga miljoni elaniku kohta (kui mitte võtta arvesse San Marinot, mille rahvaarv 33 000 muudab andmed eksitavateks). Rootsile järgnevad Küpros 612 juhtumiga, Ungari 523-ga, Poola 521-ga ja Eesti 503-ga.

Teiste põhjamaadega võrreldes on Rootsi seis eriti kurb: Soomes on miljoni elaniku kohta 66 juhtumit, Norras 132 ja Taanis 111.

Ülalmainitud andmed olid pärit 10. aprillist. Eile langes Rootsi nakatumisnäitaja 587-ni, mis tähendab kolmandat kohta Türgi ja Küprose järel.

Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell märkis eilsel pressikonverentsil, et „Euroopas on teatud tendents mõninga rahunemise suunas”, aga erinevused erinevate riikide vahel on suured ja Rootsi tõuseb esile.

„Rootsis on meil kahjuks jätkuvalt tõus. Me saame sel nädalal näha, kuhu me teel oleme. Aga on kindlasti kõrge nakatumine ja mingit selget märki aeglustumisest ei ole,” ütles Tegnell.

Seda nakatumise kasvu on näha ka Rootsi haiglate intensiivraviosakondades. Eile oli intensiivravil 393 patsienti, teatas Rootsi intensiivraviregister. Teise laine tipus, 6. jaanuaril oli Rootsis intensiivravil 389 koroonapatsienti ja esimese laine tipus mullu 26. aprillil 585 patsienti.

„Intensiivraviosakonnad peegeldavad samuti seda, et meil on kõrge nakatumistase, mis on samal tasemel kui enne jõule. Intensiivravi on kõige stabiilsem indikaator, mis näitab, kui suur nakatumine ühiskonnas on,” ütles Tegnell, kes lisas, et vaktsineerimine ei ole veel jõudnud vanusegruppideni, kes on intensiivravil.

Mis puutub surmade arvu, siis need arvud on stabiilsemad. Eile teatati Rootsis 39 uuest surmajuhtumist. Kokku on Rootsis Covid-19 tagajärjel surnud 13 660 inimest.

„Ühelt poolt on meil kasvanud nakatumine, aga samal ajal käib vaktsineerimistöö, mis kõike pidurdab. Nende kahe jõu summa tähendab, et me oleme nüüd üsna ühtlasel tasemel,” kommenteeris Tegnell Rootsi surmade arvu.