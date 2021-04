Priit Värk Erakogu

Parempoolsete juhatuse liige Priit Värk kinnitas Delfile, et nad ei hakka Isamaad kohtusse kaebama eilse volikogu otsuse eest toetada praeguse juhatuse ametiaega aasta võrra. Igal Isamaa liikmel on aga see võimalus, sest erakonna põhikiri ei luba suurkogu edasi lükata.