Austria tervishoiuminister astus ületöötamisele viidates tagasi

Anschober oli olnud Austria tervishoiuminister alates eelmise aasta jaanuarist, kui tema esindatavad rohelised said liidukantsler Sebastian Kurzi juhitava valitsuskoalitsiooni liikmeks, vahendab Associated Press.

Anschober on olnud Austria pandeemiavastase tegevuse üks peamisi nägusid.

Üheksa aastat tagasi läbipõlemise läbi teinud Anschober ütles, et viimase kuu jooksul on tal olnud kaks äkilise väsimuse episoodi ning kõrge vererõhk ja tinnitus.

Anschober ütles, et on selgelt ületöötanud ega ole end mitu nädalat päris tervena tundnud. Ta ütles, et ei ole läbipõlenud, aga arstid soovitasid tal pausi teha.

„See on aastakümnete tõsiseim tervishoiukriis, vabariik vajab tervishoiuministrit, kes on sada protsenti vormis,” ütles Anschober. „Mina hetkel ei ole ega ole ka lähinädalatel, kui ma hädapidurit ei tõmba. See pandeemia pidurit ei vajuta ja nii ei saa ka tervishoiuminister pidurdada.”

„Üldiselt arvan ma, et oleme teinud head tööd,” ütles Anschober. „Pandeemia ajal ei ole keegi vigadest vaba. Kõik teevad vigu... Me olime kaardistamata territooriumil. Mul on tunne, et see ei olnud 15 kuud, pigem 15 aastat.”