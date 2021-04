Kui jaanuaris oli koroona tõttu haiglaravi vajavate inimeste keskmine vanus 69 eluaastat, siis märtsis oli see langenud viie aasta võrra, olles 64 eluaastat.Veel nädal aega tagasi rääkis PERH-i ülemarst ja teadusnõukoja liige dr Peep Talving Delfile, et enamus patsiente PERH-is on 70–74-aastased. Ta märkis, et kolmanda astme intensiivravis on ligi 80 protsenti mehed vanuses 66 eluaastat, seega on Talvingu sõnul võrreldes esimese lainega patsientide vanus tulnud alla.