Johnson & Johnsoni koroonavaktsiin pandi pausile USA-s, Lõuna-Aafrikas ja EL-is

Euroopa Liidus algas Johnson & Johnsoni vaktsiini kasutuselevõtt alles sel nädalal, vahendab BBC News.

FDA teatas, et soovitab ajutist pausi ettevaatusabinõuna. FDA kinnitas, et üks patsient suri veretrombi tüsistustesse ja teine on kriitilises seisundis.

Kõigi kuue juhtumi puhul on tegemist naistega vanuses 18–48 ning sümptomid ilmnesid 6–13 päeva pärast vaktsineerimist.

Pärast FDA soovitust lõpetasid Johnson & Johnsoni vaktsiini süstimise kõik USA föderaalsed vaktsineerimiskeskused. Osariikide erakeskused peaksid nende eeskuju järgima.

Johnson & Johnson on USA ettevõte, aga vaktsiini töötas peamiselt välja selle farmaatsiaharu Belgias – Janssen. Erinevalt teistest vaktsiinidest piisab selle vaktsiini puhul ühest süstist ja seda saab säilitada tavalisel külmikutemperatuuril.

Johnson & Johnsoni vaktsiini on ette tellitud sadu miljoneid doose. USA-s sai see heakskiidu 27. veebruaril, aga Pfizeri/BioNTechi ja Moderna vaktsiin on laiemalt kasutusel. Johnson & Johnsoni vaktsiini on USA-s saanud vaid 3% vaktsineeritutest.

USA koroonaviirusevastase tegevuse juhtnõunik dr Anthony Fauci ütles, et on liiga vara kommenteerida, kas vaktsiinilt võidakse kasutusluba ära võtta.

Lõuna-Aafrika Vabariik, mis oli esimene riik, mis Johnson & Johnsoni vaktsiini süstima hakkas, pani selle samuti pausile, kuigi mingitest veretrombidest seal teatatud ei ole.

Johnson & Johnsoni vaktsiinist sai Lõuna-Aafrika vabariigis eelistatav variant, kui uuringud näitasid, et see kaitseb viiruse Lõuna-Aafrika tüve vastu paremini kui teised vaktsiinid. Veebruari keskpaigast alates on seal selle vaktsiini saanud ligi 300 000 tervishoiutöötajat.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas Reutersile, et jälgib olukorda ning ootab USA ja Euroopa järelevalveametkondade raporteid.